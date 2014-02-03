请观看如何免费下载自动交易
ATR_OpenIndent_v2 - MetaTrader 5脚本
该指标显示较久时间帧的开盘价 (例如, 日线时间帧) 并绘制缩进线至开盘价, 从而形成一个范围。依据指标的参数可以用于交易系统的范围突破交易, 或反之 - 在范围之内交易。
温馨提示:
最简单的解释例子 (基于当前 H1 时间帧以及基准 D1 帧):
- 如果之前的 2-3 天价格未突破缩进范围限制, 那么有很大的可能性, 会出现一个真正的突破。
- 如果价格在之前已经突破范围, 并接近超出范围, 则今日应该在范围内交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1082
