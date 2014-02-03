代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ATR_OpenIndent_v2 - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1491
等级:
(27)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该指标显示较久时间帧的开盘价 (例如, 日线时间帧) 并绘制缩进线至开盘价, 从而形成一个范围。依据指标的参数可以用于交易系统的范围突破交易, 或反之 - 在范围之内交易。

指标 ATR 开盘缩进在 EURUSD H1. 基准帧: D1


温馨提示:

最简单的解释例子 (基于当前 H1 时间帧以及基准 D1 帧):

  • 如果之前的 2-3 天价格未突破缩进范围限制, 那么有很大的可能性, 会出现一个真正的突破。
  • 如果价格在之前已经突破范围, 并接近超出范围, 则今日应该在范围内交易。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1082

CTradeStatistics CTradeStatistics

计算 ENUM_STATISTICS 枚举参数的类

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

该 EA 基于三条均线并使用止损或止盈退出。它依趋势设置入场点。

交易信号模块: 纯 MA 交叉信号 交易信号模块: 纯 MA 交叉信号

简单 MA 交叉信号用于 EA 向导

TradeStatisticsPanel TradeStatisticsPanel

这个面板用来显示基于交易历史的统计计算参数。