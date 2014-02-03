该指标显示较久时间帧的开盘价 (例如, 日线时间帧) 并绘制缩进线至开盘价, 从而形成一个范围。依据指标的参数可以用于交易系统的范围突破交易, 或反之 - 在范围之内交易。



温馨提示:

最简单的解释例子 (基于当前 H1 时间帧以及基准 D1 帧):

