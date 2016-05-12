CodeBaseKategorien
ATR_OpenIndent_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
973
(27)
Dieser Indikator zeigt den Eröffnungspreis der höheren Timeframe (z.B., 1-Tag Timeframe) an und zeichnet eine Linie in Höhe des Preises und eine Bandbreite an. In Abhängigkeit von den Parametern kann der Indikator als ein Handelssystem für Ausbruchsszenarien - oder auch umgekehrt - für ein Handelssystem welches innerhalb einer Range handelt, verwendet werden.

Indikator ATR Open Indent auf EURUSD H1. Basis Frame: D1


Tips:

Die einfachste Interpretation (Basierend auf der aktuellen H1 Timeframe und der Basis-Timeframe D1):

  • Wenn sich der Preis innerhalb der letzten 2-3 Tage nicht außerhalb der Range bewegt hat, dann haben wir eine gute Chance für ein bald auftretendes Ausbruchsszenario.
  • Wenn der Preis in den letzten Tagen aus der Range ausgebrochen ist und auch der Schlusskurs außerhalb dieser Range lag, dann wird der Kurs am aktuellen Tag möglicherweise innerhalb der aktuellen Range bleiben.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1082

