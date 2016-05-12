und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATR_OpenIndent_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 973
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt den Eröffnungspreis der höheren Timeframe (z.B., 1-Tag Timeframe) an und zeichnet eine Linie in Höhe des Preises und eine Bandbreite an. In Abhängigkeit von den Parametern kann der Indikator als ein Handelssystem für Ausbruchsszenarien - oder auch umgekehrt - für ein Handelssystem welches innerhalb einer Range handelt, verwendet werden.
Tips:
Die einfachste Interpretation (Basierend auf der aktuellen H1 Timeframe und der Basis-Timeframe D1):
- Wenn sich der Preis innerhalb der letzten 2-3 Tage nicht außerhalb der Range bewegt hat, dann haben wir eine gute Chance für ein bald auftretendes Ausbruchsszenario.
- Wenn der Preis in den letzten Tagen aus der Range ausgebrochen ist und auch der Schlusskurs außerhalb dieser Range lag, dann wird der Kurs am aktuellen Tag möglicherweise innerhalb der aktuellen Range bleiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1082
Eine Klasse für die Berechnung des ENUM_STATISTICS Enumerationsparametersup3x1_Krohabor_D
Dieser Expert Advisor basiert auf drei gleitenden Durchschnitten und der Ausstieg wird über Stop Loss oder Take Profit vorgenommen. Es wird ein Einstieg in Trendrichtung vorgenommen.
Ein einfaches Signal beim Kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten für Expert Advisor WizardsTradeStatisticsPanel
Ein Panel für die Darstellung von statistischen Parametern, welche über die Historie der Transaktionen berechnet wird.