Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ATR_OpenIndent_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3539
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон. В зависимости от параметров может использоваться в тс на пробой диапазона, либо наоборот - для торговли от границ диапазона.
Советы:
Простейший пример интерпритации (на примере текущего фрейма H1 и базового фрейма D1):
- Если цена предыдущих 2-3 дня не пробивает ограниченный отступами диапазон, пробой границ с большой вероятностью будет истинным.
- Если в предыдущие дни цена пробивала диапазон и закрытие было вне диапазона, скорее всего сегодня инструмент будет торговаться в пределах диапазона
CSelectFile
Класс графического интерфейса выбора файла.TradeStatisticsPanel
Панель для отображения статистических показателей, рассчитанных на основании истории сделок.
up3x1_Krohabor_D
Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по трендуExp_3rdGenerationXMA
Эксперт на основе изменения направления мувинга 3rd Generation XMA