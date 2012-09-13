CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATR_OpenIndent_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3539
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон. В зависимости от параметров может использоваться в тс на пробой диапазона, либо наоборот - для торговли от границ диапазона.

Indicator ATR Open Indent on EURUSD H1. Base Frame: D1


Советы:

Простейший пример интерпритации (на примере текущего фрейма H1 и базового фрейма D1):

  • Если цена предыдущих 2-3 дня не пробивает ограниченный отступами диапазон, пробой границ с большой вероятностью будет истинным.
  • Если в предыдущие дни цена пробивала диапазон и закрытие было вне диапазона,  скорее всего сегодня инструмент будет торговаться в пределах диапазона


CSelectFile CSelectFile

Класс графического интерфейса выбора файла.

TradeStatisticsPanel TradeStatisticsPanel

Панель для отображения статистических показателей, рассчитанных на основании истории сделок.

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по тренду

Exp_3rdGenerationXMA Exp_3rdGenerationXMA

Эксперт на основе изменения направления мувинга 3rd Generation XMA