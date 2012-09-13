Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон. В зависимости от параметров может использоваться в тс на пробой диапазона, либо наоборот - для торговли от границ диапазона.



Советы:

Простейший пример интерпритации (на примере текущего фрейма H1 и базового фрейма D1):



Если цена предыдущих 2-3 дня не пробивает ограниченный отступами диапазон, пробой границ с большой вероятностью будет истинным.



Если в предыдущие дни цена пробивала диапазон и закрытие было вне диапазона, скорее всего сегодня инструмент будет торговаться в пределах диапазона



