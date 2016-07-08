コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATR_OpenIndent_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
955
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、シニア時間枠（例えば、1日の時間枠）の始値を示し、始値に線のインデントを描画して範囲を形成します。この指標はパラメータによってランジブレイクアウトやその逆のランジでの取引のために取引システムで使用可能です。

ATR指標EURUSD H1始値インデント基本時間枠：D1


ヒント：

（現在枠のH1と基本枠のD1に基づいた）解釈の最も簡単な例：

  • 前の2〜3日に価格がインデントによって制限される範囲を突破していなければ、真のブレイクアウトがあるという強い可能性があります。
  • 価格が前日にレンジを突破し、終値が範囲外だった場合は、製品は今日は範囲内で取引される可能性が高いです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1082

CTradeStatistics CTradeStatistics

ENUM_STATISTICS列挙パラメータ計算のためのクラス

up3x1_Krohabor_D up3x1_Krohabor_D

決済逆指値と決済指値を使用した3移動平均とエグジットに基づいたエキスパートアドバイザー。動向でエントリを設定します。

取引シグナルモジュール：シンプルなMAクロスオーバーシグナル 取引シグナルモジュール：シンプルなMAクロスオーバーシグナル

エキスパートアドバイザーウィザードのためのシンプルなMAクロスオーバーシグナリング

TradeStatisticsPanel TradeStatisticsPanel

取引履歴に基づいて算出される統計パラメータの表示用パネル。