ATR_OpenIndent_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、シニア時間枠（例えば、1日の時間枠）の始値を示し、始値に線のインデントを描画して範囲を形成します。この指標はパラメータによってランジブレイクアウトやその逆のランジでの取引のために取引システムで使用可能です。
ヒント：
（現在枠のH1と基本枠のD1に基づいた）解釈の最も簡単な例：
- 前の2〜3日に価格がインデントによって制限される範囲を突破していなければ、真のブレイクアウトがあるという強い可能性があります。
- 価格が前日にレンジを突破し、終値が範囲外だった場合は、製品は今日は範囲内で取引される可能性が高いです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1082
