ATR_OpenIndent_v2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2088
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a abertura do preço de tempos gráficos maiores (por exemplo, período diário) e desenha travessões de linhas para o preço de abertura, formando assim um intervalo.
Dependendo dos parâmetros do indicador, podem ser utilizadas no sistema de negociações para negociar rompimentos de intervalos, ou vice-versa, - para operar dentro do intervalo.
Dicas:
O exemplo mais simples de interpretação (com base no período atual H1 e no período de base D1):
- Se nos últimos 2-3 dias o preço não rompeu o intervalo limitado por travessões, então há uma forte possibilidade de que haverá um verdadeiro rompimento.
- Se o preço rompeu o intervalo nos dias anteriores e o fechamento estava fora de alcance, então hoje o instrumento provavelmente será negociado dentro do intervalo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1082
