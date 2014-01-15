CodeBaseSeções
ATR_OpenIndent_v2 - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra a abertura do preço de tempos gráficos maiores (por exemplo, período diário) e desenha travessões de linhas para o preço de abertura, formando assim um intervalo.

Dependendo dos parâmetros do indicador, podem ser utilizadas no sistema de negociações para negociar rompimentos de intervalos, ou vice-versa, - para operar dentro do intervalo.

Indicador ATR_OpenIndent no EURUSD H1. Tempo base: D1

Dicas:

O exemplo mais simples de interpretação (com base no período atual H1 e no período de base D1):

  • Se nos últimos 2-3 dias o preço não rompeu o intervalo limitado por travessões, então há uma forte possibilidade de que haverá um verdadeiro rompimento.
  • Se o preço rompeu o intervalo nos dias anteriores e o fechamento estava fora de alcance, então hoje o instrumento provavelmente será negociado dentro do intervalo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1082

