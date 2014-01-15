CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TradeStatisticsPanel - indicador para MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1682
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
tradestatisticspanel.mq5 (8.8 KB) ver
\MQL5\Include\
tradestatisticspanel.mqh (12.72 KB) ver
ctradestatistics.mqh (37.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción: 

El panel indicador muestra los principales parámetros estadísticos de las operaciones de la cuenta actual calculados en base a al historial de las operaciones. El recálculo de estos parámetros es iniciado automáticamente en el arranque del panel y por el evento OnTrade(). Se proporciona el botón "Calcular" para forzar un nuevo cálculo.

La fuente Consolas se utiliza de forma predeterminada como la fuente del panel. Si por alguna razón usted no tiene esta fuente en el sistema, puede instalarlo desde el sitio web oficial de los desarrolladores de la fuente, siguiendo este link.

Se utiliza la clase CTradeStatistics para los cálculos.

Imagen:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1084

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

Un indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas de la media móvil LRMA y un grupo de sus líneas de señal cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.

CSelectFile CSelectFile

Clase de interfaz gráfica de selección de archivos.

CTradeStatistics CTradeStatistics

Clase para el cálculo de los parámetros de enumeración ENUM_STATISTICS

VininI_Trend VininI_Trend

Indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales con el grupo de Medias Móviles cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.