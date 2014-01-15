Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TradeStatisticsPanel - indicador para MetaTrader 5
- 1682
Descripción:
El panel indicador muestra los principales parámetros estadísticos de las operaciones de la cuenta actual calculados en base a al historial de las operaciones. El recálculo de estos parámetros es iniciado automáticamente en el arranque del panel y por el evento OnTrade(). Se proporciona el botón "Calcular" para forzar un nuevo cálculo.
La fuente Consolas se utiliza de forma predeterminada como la fuente del panel. Si por alguna razón usted no tiene esta fuente en el sistema, puede instalarlo desde el sitio web oficial de los desarrolladores de la fuente, siguiendo este link.
Se utiliza la clase CTradeStatistics para los cálculos.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1084
