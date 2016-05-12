CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

CSelectFile - Bibliothek für den MetaTrader 5

Yury Kulikov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
865
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
class_selectfile.mqh (10.92 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
test_selectfile.mq5 (1.98 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

CSelectFile Ist eine Klasse für die Auswahl von Dateien über ein grafisches Interface. Diese Klasse wurde mit Hilfe der Standardbibliothek entwickelt.
Methoden der Klasse.
1. Create - Die Erzeugung des grafischen Interfaces.

bool  Create(long  chart,          // Chart ID
                  string  name,        // Der Name des Fensters
                   int     x1,             // Die x-Koordinate des oberen linken Punktes
                   int     y1,             // Die y-Koordinate des oberen linken Punktes.
                   int     x2,             // Die x-Koordinate des unteren rechten Punktes.
                   int     y2)             // Die y-Koordinate des unteren rechten Punktes.

2. ChartEvent - Die Verarbeitung von Chart-Events, Gibt's den Status des gedrückten Buttons zurück: 0 - Es wurde kein Button gedrückt, 1 - Es wurde der OK-Button gedrückt, -1 - Wurde der Cancel-Button gedrückt.
3. Filename - Enthält den Namen der ausgewählten Datei.
4. FileFlag - Die Information über den Speicherort der Datei.


Verwendung:

1. Erstellen Sie ein neues dynamisches Objekt CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. Erstellung des grafischen Interfaces(fs.Create(...)).
3. Warten auf die Dateiauswahl und welcher Button gedrückt wurde fs.ChartEvent(...).
4. Abfrage der Datei fs.Filename() und der Information über den Speicherort fs.FileFlag().
5. Löschen des dynamischen Objektes (delete fs).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1074

Exp_Bezier Exp_Bezier

Dieses Handelssystem basiert auf einem Richtungswechsel des "Universal Bezier curve" Indikators.

Trade_Time Trade_Time

Dieser Indikator zeigt den Zeitraum für Transaktionen über den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt an.

TrendCapture TrendCapture

Die Funktionsweise dieses Expert-Advisors basiert auf den SAR und ADX Indikatoren, wobei die erlaubte Handelsrichtung auf den bisherigen Handelsergebnisse basiert.

Universal_Investor Universal_Investor

Die Arbeitsweise dieses Expert-Advisors basiert auf exponentiellen und linearen gewichteten gleitenden Durchschnitten der selben Periode.