CSelectFile Ist eine Klasse für die Auswahl von Dateien über ein grafisches Interface. Diese Klasse wurde mit Hilfe der Standardbibliothek entwickelt.

Methoden der Klasse.

1. Create - Die Erzeugung des grafischen Interfaces.



bool Create( long chart, string name, int x1, int y1, int x2, int y2)

2. ChartEvent - Die Verarbeitung von Chart-Events, Gibt's den Status des gedrückten Buttons zurück: 0 - Es wurde kein Button gedrückt, 1 - Es wurde der OK-Button gedrückt, -1 - Wurde der Cancel-Button gedrückt.

3. Filename - Enthält den Namen der ausgewählten Datei.

4. FileFlag - Die Information über den Speicherort der Datei.







Verwendung:

1. Erstellen Sie ein neues dynamisches Objekt CSelectFile *fs=new CSelectFile().

2. Erstellung des grafischen Interfaces(fs.Create(...)).

3. Warten auf die Dateiauswahl und welcher Button gedrückt wurde fs.ChartEvent(...).

4. Abfrage der Datei fs.Filename() und der Information über den Speicherort fs.FileFlag().

5. Löschen des dynamischen Objektes (delete fs).