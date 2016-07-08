コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

CSelectFile - MetaTrader 5のためのライブラリ

Yury Kulikov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
851
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
class_selectfile.mqh (10.92 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
test_selectfile.mq5 (1.98 KB) ビュー
CSelectFileはファイル選択のグラフィカルインターフェースクラスです。このクラスは、標準ライブラリに基づいて作成されています。
クラスメソッド1Create - グラフィックインターフェースの作成

bool  Create(long  chart,          // チャートID
                  string  name,        // グラフィックウィンドウの名前
                   int     x1,             // 左上端のX座標
                   int     y1,             // 左上端のY座標
                   int     x2,             // 右下端のX座標
                   int     y2)             // 右下端のY座標

2ChartEvent - チャートイベント処理。押されたボタンの状態を返します。0 - ボタンが押されていない、1 - ОКボタンが押されている、 -1 - Cancelボタンが押されている。
3Filename - 選択されたファイルの名前の取得
4FileFlag - ファイル位置のフラグの取得


使用：

1動的オブジェクトの作成 CSelectFile *fs=new CSelectFile()
2グラフィックインターフェースの作成（fs.Create(...)）
3ファイルの選択を待ってインタフェースパネル上のボタンを押下 fs.ChartEvent(...).
4ファイル名の取得 fs.Filename() とファイル位置のフラグ fs.FileFlag()
5動的オブジェクトの削除（delete fs）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1074

