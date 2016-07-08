CSelectFileはファイル選択のグラフィカルインターフェースクラスです。このクラスは、標準ライブラリに基づいて作成されています。

クラスメソッド1Create - グラフィックインターフェースの作成



bool Create( long chart, string name, int x1, int y1, int x2, int y2)

2ChartEvent - チャートイベント処理。押されたボタンの状態を返します。0 - ボタンが押されていない、1 - ОКボタンが押されている、 -1 - Cancelボタンが押されている。

3Filename - 選択されたファイルの名前の取得

4FileFlag - ファイル位置のフラグの取得







使用：

1動的オブジェクトの作成 CSelectFile *fs=new CSelectFile()

2グラフィックインターフェースの作成（fs.Create(...)）

3ファイルの選択を待ってインタフェースパネル上のボタンを押下 fs.ChartEvent(...).

4ファイル名の取得 fs.Filename() とファイル位置のフラグ fs.FileFlag()

5動的オブジェクトの削除（delete fs）