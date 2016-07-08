無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CSelectFile - MetaTrader 5のためのライブラリ
CSelectFileはファイル選択のグラフィカルインターフェースクラスです。このクラスは、標準ライブラリに基づいて作成されています。
クラスメソッド1Create - グラフィックインターフェースの作成
bool Create(long chart, // チャートID string name, // グラフィックウィンドウの名前 int x1, // 左上端のX座標 int y1, // 左上端のY座標 int x2, // 右下端のX座標 int y2) // 右下端のY座標
2ChartEvent - チャートイベント処理。押されたボタンの状態を返します。0 - ボタンが押されていない、1 - ОКボタンが押されている、 -1 - Cancelボタンが押されている。
3Filename - 選択されたファイルの名前の取得
4FileFlag - ファイル位置のフラグの取得
使用：
1動的オブジェクトの作成 CSelectFile *fs=new CSelectFile()
2グラフィックインターフェースの作成（fs.Create(...)）
3ファイルの選択を待ってインタフェースパネル上のボタンを押下 fs.ChartEvent(...).
4ファイル名の取得 fs.Filename() とファイル位置のフラグ fs.FileFlag()
5動的オブジェクトの削除（delete fs）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1074
