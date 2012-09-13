CodeBaseРазделы
CSelectFile - библиотека для MetaTrader 5

Yury Kulikov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2687
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
test_selectfile.mq5 (1.97 KB) просмотр
\MQL5\Include\
class_selectfile.mqh (10.92 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
CSelectFile - класс графического интерфейса выбора файла. Класс создан на основе Стандартной библиотеки.
Методы классы.
1. Create - создание графического интерфейса.

bool  Create(long  chart,          // идентификатор графика
                  string  name,        // название графического окна
                   int     x1,             // значение координаты X левой верхней точки
                   int     y1,             // значение координаты Y левой верхней точки.
                   int     x2,             // значение координаты X правой нижней точки.
                   int     y2)             // значение координаты Y правой нижней точки.

2. ChartEvent - обработка события графика, возвращает состояние нажатых кнопок: 0 - кнопки не нажаты, 1 - нажата кнопка ОК, -1 - нажата кнопка Cancel.
3. Filename - получение имени выбранного файла.
4. FileFlag - получение флага размещения файла.


Применение:

1. Создание динамического объекта CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. Создание графического интерфейса fs.Create(...).
3. Ожидание выбора файла и нажатия кнопки на панели интерфейса fs.ChartEvent(...).
4. Получение имени файла fs.Filename() и флага размещения файла fs.FileFlag().
5. Удаление динамического объекта delete fs.

