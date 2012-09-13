Ставь лайки и следи за новостями
CSelectFile - библиотека для MetaTrader 5
CSelectFile - класс графического интерфейса выбора файла. Класс создан на основе Стандартной библиотеки.
Методы классы.
1. Create - создание графического интерфейса.
bool Create(long chart, // идентификатор графика string name, // название графического окна int x1, // значение координаты X левой верхней точки int y1, // значение координаты Y левой верхней точки. int x2, // значение координаты X правой нижней точки. int y2) // значение координаты Y правой нижней точки.
2. ChartEvent - обработка события графика, возвращает состояние нажатых кнопок: 0 - кнопки не нажаты, 1 - нажата кнопка ОК, -1 - нажата кнопка Cancel.
3. Filename - получение имени выбранного файла.
4. FileFlag - получение флага размещения файла.
Применение:
1. Создание динамического объекта CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. Создание графического интерфейса fs.Create(...).
3. Ожидание выбора файла и нажатия кнопки на панели интерфейса fs.ChartEvent(...).
4. Получение имени файла fs.Filename() и флага размещения файла fs.FileFlag().
5. Удаление динамического объекта delete fs.
