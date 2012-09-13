Класс для расчета показателей из перечисления ENUM_STATISTICS

Панель для отображения статистических показателей, рассчитанных на основании истории сделок.

Индикатор показывает цену открытия старшего фрейма (например, дня), а также проводит линии-отступы от цены открытия, формируя диапазон.

Эксперт на трех скользящих средних с выходом по стоплосс или тейкпрофит. Выполняется попытка входа по тренду