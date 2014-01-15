CodeBaseSeções
Bibliotecas

CSelectFile - biblioteca para MetaTrader 5

Yury Kulikov
1387
(33)
\MQL5\Include\
class_selectfile.mqh (10.92 KB) visualização
\MQL5\Experts\
test_selectfile.mq5 (1.98 KB) visualização
CSelectFile é uma classe de interface gráfica de seleção de arquivos. A classe é criada com base na biblioteca padrão.

Métodos de classe.

  1. 1. Create - criação de uma interface gráfica.
     bool  Create(long  chart,    // ID gráfico
              string  name,   // nome da janela gráfica
              int     x1,     // o valor da coordenada X do ponto superior esquerdo
              int     y1,     // o valor da coordenada Y do ponto superior esquerdo.
              int     x2,     // o valor da coordenada X do ponto inferior direito.
              int     y2)     // o valor da coordenada Y do ponto inferior direito.
  2. ChartEvent - manipulação de eventos do gráfico, retorna o status de botões pressionados: 0 - botões não forem pressionados, 1 - botão ОК é pressionado, -1 - Cancelar botão é pressionado.
  3. Filename - obter o nome do arquivo selecionado.
  4. FileFlag - recebendo o flag do local do arquivo.

CSelectFile

Uso:

  1. Criação de um objeto CSelectFile dinâmica * fs = new CSelectFile().
  2. Criação de uma interface gráfica (fs.Create(...)).
  3. Esperando por uma seleção de arquivo e pressionar o botão no painel de interface fs.ChartEvent(...).
  4. Obtendo o nome do arquivo fs.Filename() e o flag do arquivo local fs.FileFlag().
  5. Eliminando um objeto dinâmico (remove fs).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1074

