CSelectFile - biblioteca para MetaTrader 5
CSelectFile é uma classe de interface gráfica de seleção de arquivos. A classe é criada com base na biblioteca padrão.
Métodos de classe.
- 1. Create - criação de uma interface gráfica.
bool Create(long chart, // ID gráfico string name, // nome da janela gráfica int x1, // o valor da coordenada X do ponto superior esquerdo int y1, // o valor da coordenada Y do ponto superior esquerdo. int x2, // o valor da coordenada X do ponto inferior direito. int y2) // o valor da coordenada Y do ponto inferior direito.
- ChartEvent - manipulação de eventos do gráfico, retorna o status de botões pressionados: 0 - botões não forem pressionados, 1 - botão ОК é pressionado, -1 - Cancelar botão é pressionado.
- Filename - obter o nome do arquivo selecionado.
- FileFlag - recebendo o flag do local do arquivo.
Uso:
- Criação de um objeto CSelectFile dinâmica * fs = new CSelectFile().
- Criação de uma interface gráfica (fs.Create(...)).
- Esperando por uma seleção de arquivo e pressionar o botão no painel de interface fs.ChartEvent(...).
- Obtendo o nome do arquivo fs.Filename() e o flag do arquivo local fs.FileFlag().
- Eliminando um objeto dinâmico (remove fs).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1074
