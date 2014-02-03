代码库部分
Yury Kulikov
CSelectFile 是文件选择图形界面类。类的创建基于标准库。
类方法。
1. Create - 创建图形界面。

bool  Create(long  chart,          // 图表标识符
                  string  name,        // 图形窗口名
                   int     x1,             // 左上角的 X-坐标值
                   int     y1,             // 左上角的 Y-坐标值
                   int     x2,             // 右下角的 X-坐标值
                   int     y2)             // 右下角的 Y-坐标值

2. ChartEvent - 图表事件处理器, 返回按钮状态: 0 - 按钮未按, 1 - ОК 按钮按下, -1 - 取消按钮按下。
3. Filename - 得到选择文件名。
4. FileFlag - 得到文件位置标志。


使用:

1. 创建动态对象 CSelectFile *fs=new CSelectFile().
2. 创建图形界面 (fs.Create(...)).
3. 等待文件选择, 以及在界面面板上按按钮 fs.ChartEvent(...).
4. 得到文件名 fs.Filename() 和文件位置标志 fs.FileFlag().
5. 删除动态对象 (delete fs).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1074

