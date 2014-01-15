CodeBaseSeções
Experts

Exp_Bezier - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1275
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
bezier.mq5 (8.6 KB) visualização
exp_bezier.mq5 (6.75 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_Bezier se baseia na variação de direção da curva universal de Bezier. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a direção da curva fornecida foi alterada.

Para a correta operação do Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo compilado Bezier.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

 Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1073

