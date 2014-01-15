Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_Bezier se baseia na variação de direção da curva universal de Bezier. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a direção da curva fornecida foi alterada.
Para a correta operação do Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo compilado Bezier.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1073
