Exp_Bezierエキスパートアドバイザーはユニバーサルベジェ曲線の方向の変化に基づきます。取引シグナルは、バーが閉じるときに曲線の方向が変更されたことを条件として形成されます。

生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたBezier.ex5ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

以下に示す検証は、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータを使用して実行されました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。



図1。チャートでのトランスアクションの例

H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2．テスト結果チャート