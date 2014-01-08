代码库部分
Exp_Bezier - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1267
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bezier.mq5 (8.6 KB) 预览
exp_bezier.mq5 (6.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_Bezier 自动交易程序，基于通用 Bezier 曲线的方向改变。当曲线方向改变，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

正确操作自动交易程序，需要将编译好的 Bezier.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.

使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

 测试结果 对于 AUDUSD H4 整个 2011: 

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1073

