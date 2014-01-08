此 Exp_Bezier 自动交易程序，基于通用 Bezier 曲线的方向改变。当曲线方向改变，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

正确操作自动交易程序，需要将编译好的 Bezier.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.

使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。



图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 对于 AUDUSD H4 整个 2011:

图例. 2. 测试结果图表