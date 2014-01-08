请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 Exp_Bezier 自动交易程序，基于通用 Bezier 曲线的方向改变。当曲线方向改变，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
正确操作自动交易程序，需要将编译好的 Bezier.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.
使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 对于 AUDUSD H4 整个 2011:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1073
Exp_BBands_Stop
此交易系统的信号采自 BBands_Stop_v1 信号指标。Exp_3Parabolic
此交易系统基于三重不同时间帧的抛物线指标。
Exp_BullsBearsEyes
此交易系统基于的信号，来自 ColorBullsBearsEyes 振荡器。Exp_BuySell
此交易系统基于的信号，采自 BuySell 信号量，信号，趋势指标。