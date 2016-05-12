Der Exp_Bezier Expert Advisor basiert auf einem Richtungswechsel des Universal Bezier curve Indikators. Es wird ein Signal für eine Transaktion generiert wenn eine Bar schließt und unter der Voraussetzung dass sich die Richtung der Kurve geändert hat.

Für eine einwandfreie Funktion dieses Expert-Advisors wird die kompilierte Datei Bezier.ex5 in dem Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Indicators benötigt.

Die Test wurden mit den Standard Eingabeparametern des Expert-Advisors durchgeführt. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.



Abbildung 1. In diesem Chart sehen Sie Beispiele von Transaktionen

Testergebnisse für AUDUSD H4 in 2011:

Abbildung 2. Charts mit Testergebnissen