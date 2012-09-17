CodeBaseРазделы
Exp_Bezier - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2362
(19)
exp_bezier.mq5 (6.77 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.27 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
bezier.mq5 (8.6 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Эксперт Exp_Bezier построен на основе изменения направления универсального мувинга Bezier. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Bezier.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4: 

Рис. 2. График результатов тестирования

