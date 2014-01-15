O Expert Advisor Exp_BBSqueeze se baseia nos sinais do indicador BBSqueeze. Um sinal para negociação é formado quando uma barra se fecha, desde que ocorra uma mudança na cor do histograma.

Para operar corretamente com o Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo do indicador compilado BBSqueeze.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de algumas operações no gráfico

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Resultados do teste no gráfico