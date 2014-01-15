CodeBaseSeções
Exp_BBSqueeze - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
exp_bbsqueeze.mq5 (7.51 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
bbsqueeze.mq5 (13.96 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_BBSqueeze se baseia nos sinais do indicador BBSqueeze. Um sinal para negociação é formado quando uma barra se fecha, desde que ocorra uma mudança na cor do histograma.

Para operar corretamente com o Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo do indicador compilado BBSqueeze.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Exemplos de algumas operações no gráfico

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Resultados do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1071

