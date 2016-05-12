und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_BBSqueeze - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 931
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_BBSqueeze Expert Advisor basiert auf Signalen des BBSqueeze Signal-Indikators. Es wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn eine Bar schließt und es eine Veränderung in der Farbe des Histogramms gibt.
Für die einwandfreie Operation dieses Expert-Advisors wird die kompilierte Datei BBSqueeze.ex5 in dem Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Indicators benötigt.
Die Test wurden mit den Standard Eingabeparametern des Expert-Advisors durchgeführt. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. In diesem Chart sehen Sie Beispiele von Transaktionen
Testergebnisse für USDCHF H4 in 2011:
Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1071
Ein Handelssystem welches auf Signalen von dem BBands_Stop_v1 Signal-Indikator basiert.Exp_3rdGenerationXMA
Dieser Expert Advisor basiert auf einem Wechsel der Richtung der 3rdGenXMA Gleitenden Durchschnitte.
Dieser Indikator zeigt den Zeitraum für Transaktionen über den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt an.Exp_Bezier
Dieses Handelssystem basiert auf einem Richtungswechsel des "Universal Bezier curve" Indikators.