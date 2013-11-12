代码库部分
EA

Exp_BBSqueeze - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1788
等级:
(17)
已发布:
已更新:
exp_bbsqueeze.mq5 (12.96 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bbsqueeze.mq5 (22.93 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_BBSqueeze 自动交易程序是基于 BBSqueeze 信号指标。当指标柱状线颜色改变，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

正确操作自动交易程序，需要将编译好的 BBSqueeze.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.

使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 对于 USDCHF H4 整个 2011:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1071

