Exp_BBSqueeze - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2663
(17)
Эксперт Exp_BBSqueeze построен на основе сигналов, снимаемых с сигнального индикатора BBSqueeze. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BBSqueeze.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_Bezier Exp_Bezier

Торговая система, выполненая на основе изменения направления универсального мувинга Bezier

starter starter

Эсперт на индикаторах Laguerre, CCI, MA

Exp_BBands_Stop Exp_BBands_Stop

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с сигнального индикатора BBands_Stop_v1

ElliottWaveMaker 3.0 ElliottWaveMaker 3.0

ElliottWaveMaker 3.0 - инструмент полуавтоматической разметки волн Эллиотта и построения вил Эндрюса - логичное продолжением версии 2.0, известной также под названием AutoElliottWaveMaker. В версии 3.0 исправлены незначительные ошибки, добавлена возможность построения вил Эндрюса и немного дополнительных функций.