Exp_BBSqueeze - эксперт для MetaTrader 5
- 2663
Эксперт Exp_BBSqueeze построен на основе сигналов, снимаемых с сигнального индикатора BBSqueeze. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BBSqueeze.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
<span class="small"Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
