BBSqueeze - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 1645
-
Autor real:
Nick Bilak
Oscilador simétrico no normalizado basado en el algoritmo de regresión lineal que se visualiza como un histograma de colores con el indicador más simple de tendencia en forma de puntos de colores a lo largo de la línea central del histograma. Los colores de las barras del histograma se corresponden con la dirección de la tendencia. El momento de cambio de color en el histograma es la mejor señal de entrada. Los puntos grises indican que la tendencia es más débil que su valor efectivo. Puntos azules indican que la tendencia es fuerte.
El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 01.10.2007.
Parámetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_; // Método de suavizado del histograma input int BB_Period = 20; // Periodo de las bandas de Bollinger input int BB_Phase= 100; // Parámetro de suavizado de las Bandas de Bollinger input double BB_Deviation=2.0; // Número de desviaciones input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Precio aplicado input double ATR_Period=20; // Periodo de ATR input double ATR_Factor=1.5; // Factor de ATR
