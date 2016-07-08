コードベースセクション
エキスパート

Exp_BBSqueeze - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_bbsqueeze.mq5 (7.51 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
bbsqueeze.mq5 (13.96 KB) ビュー
Exp_BBSqueezeエキスパートアドバイザーはBBSqueezeシグナル指標のシグナルに基づきます。トランザクションのためのシグナルは、バーが閉じるときにヒストグラムの色が変更することを条件として形成されます。

生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたBBSqueeze.ex5ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

以下に示す検証は、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータを使用して実行されました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャートでの約定の例

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1071

