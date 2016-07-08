無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_BBSqueeze - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 871
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_BBSqueezeエキスパートアドバイザーはBBSqueezeシグナル指標のシグナルに基づきます。トランザクションのためのシグナルは、バーが閉じるときにヒストグラムの色が変更することを条件として形成されます。
生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたBBSqueeze.ex5ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。
以下に示す検証は、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータを使用して実行されました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャートでのトランスアクションの例
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2。テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1071
Exp_BBands_Stop
BBands_Stop_v1シグナル指標のシグナルに基づいた取引システム。Exp_3rdGenerationXMA
3rdGenXMA移動平均の方向の変化に基づいたエキスパートアドバイザー。
Trade_Time
この指標は、取引の開始時刻と停止時間を指定する動作の期間を描画します。Exp_Bezier
ユニバーサルベジェ曲線の方向の変化に基づいた取引システム。