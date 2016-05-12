Der Exp_BBands_Stop Expert Advisor basiert auf Signalen von dem BBands_Stop_v1 Signal Indikator. Es wird ein Signal für eine Transaktion generiert, wenn eine Bar schließt und der Indikator seine Position und Farbe ändert.

Für die einwandfreie Funktion dieses Expert-Advisors wird die kompilierte Datei BBands_Stop_v1.ex5 in dem Verzeichnis terminal_data_directory\MQL5\Indicators benötigt.

Die Test wurden mit den Standard Eingabeparametern des Expert-Advisors durchgeführt. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. In diesem Chart sehen Sie Beispiele von Transaktionen

Testergebnisse für USDCHF H4 in 2011:

Abbildung 2. Charts mit Testergebnissen