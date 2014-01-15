CodeBaseSeções
Exp_BBands_Stop - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Expert Advisor Exp_BBands_Stop se baseia nos sinais obtidos do indicador BBands_Stop_v1. Um sinal é formado após o fechamento da barra, quando o indicador muda de posição e cor. 

Para a correta operação do Expert Advisor gerado, é necessário colocar o arquivo compilado BBands_Stop_v1.ex5 em terminal_data_directory\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1070

