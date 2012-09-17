Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_BBands_Stop - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_BBands_Stop построен на основе сигналов, снимаемых с сигнального индикатора BBands_Stop_v1. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло перекидывание индикатора и изменение его цвета.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BBands_Stop_v1.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с сигнального индикатора BBSqueeze.Exp_Bezier
Торговая система, выполненая на основе изменения направления универсального мувинга Bezier
ElliottWaveMaker 3.0 - инструмент полуавтоматической разметки волн Эллиотта и построения вил Эндрюса - логичное продолжением версии 2.0, известной также под названием AutoElliottWaveMaker. В версии 3.0 исправлены незначительные ошибки, добавлена возможность построения вил Эндрюса и немного дополнительных функций.isNormalDist
Проверка на нормальное распределение по критерию Шапиро-Уилка