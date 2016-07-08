Exp_BBands_StopエキスパートアドバイザーはBBands_Stop_v1シグナル指標のシグナルに基づきます。トランザクションのためのシグナルは、バーが閉じるときに指標がその位置や色を変更することを条件として形成されます。

生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたBBands_Stop_v1.ex5ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

以下に示す検証は、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータを使用して実行されました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャートでのトランスアクションの例

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2．テスト結果チャート