此 Exp_BBands_Stop 自动交易程序基于来自 BBands_Stop_v1 信号指标的信号。在主线收盘时，如果指标的位置和颜色改变，交易信号形成。
正确操作自动交易程序，需要将编译好的 BBands_Stop_v1.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.
使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 对于 USDCHF H4 整个 2011:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1070
