到包裹
EA

Exp_BBands_Stop - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1610
等级:
(20)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
exp_bbands_stop.mq5 (5.87 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bbands_stop_v1.mq5 (12.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_BBands_Stop 自动交易程序基于来自 BBands_Stop_v1 信号指标的信号。在主线收盘时，如果指标的位置和颜色改变，交易信号形成。 

正确操作自动交易程序，需要将编译好的 BBands_Stop_v1.ex5 文件放置于客户端目录\MQL5\Indicators.

使用省缺参数的自动交易程序的测试结果展示如下。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 对于 USDCHF H4 整个 2011:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1070

