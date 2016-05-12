Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von drei technischen iSAR Parabolic Indikatoren. Hier wird ein Signal generiert wenn die Bar des dritten Parabolischen schließt und sein Signal durch den Trend von zwei weiteren parabolischen bestätigt wurde.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse