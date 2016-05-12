und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von drei technischen iSAR Parabolic Indikatoren. Hier wird ein Signal generiert wenn die Bar des dritten Parabolischen schließt und sein Signal durch den Trend von zwei weiteren parabolischen bestätigt wurde.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1068
