Expert Advisors

Exp_3Parabolic - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
881
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_3parabolic.mq5 (7.74 KB) ansehen
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieses Handelssystem basiert auf den Signalen von drei technischen iSAR Parabolic Indikatoren. Hier wird ein Signal generiert wenn die Bar des dritten Parabolischen schließt und sein Signal durch den Trend von zwei weiteren parabolischen bestätigt wurde.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1068

