到包裹
EA

Exp_3Parabolic - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1484
等级:
(19)
已发布:
已更新:
exp_3parabolic.mq5 (7.74 KB) 预览
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此交易系统基于三重 iSAR 抛物线技术指标的信号。当第三条抛物线柱线收盘时，它的信号被另两条抛物线的趋势信号所验证，信号形成。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1068

