Exp_3Parabolic - expert para MetaTrader 5
O sinal de negociação se baseia nos sinais de três indicadores técnicos Parabólico iSAR. O sinal é formado após o fechamento da terceira barra parabólica, quando seu sinal foi aprovado pelos sinais de tendência das outras duas parabólicas.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1068
