O sinal de negociação se baseia nos sinais de três indicadores técnicos Parabólico iSAR. O sinal é formado após o fechamento da terceira barra parabólica, quando seu sinal foi aprovado pelos sinais de tendência das outras duas parabólicas.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste