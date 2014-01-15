CodeBaseSeções
Experts

Exp_3Parabolic - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1260
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
O sinal de negociação se baseia nos sinais de três indicadores técnicos Parabólico iSAR. O sinal é formado após o fechamento da terceira barra parabólica, quando seu sinal foi aprovado pelos sinais de tendência das outras duas parabólicas.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1068

