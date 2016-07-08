3角ISARパラボリックテクニカル指標のシグナルに基づいた取引システム。シグナルは、3番目のパラボリックのバーが閉じてシグナルが他の2つのパラボリックの動向のシグナルによって承認されたときに形成されます。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート