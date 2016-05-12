und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Expert Advisor basiert auf Signalen des AroonSignal Signal-Indikators Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es einen neuen farbigen Diamanten gibt, was bedeutet, dass es eine neue Sortierung der überkauften und überverkauften Zonen des Aroon-Indikators gibt und umgekehrt
Platzieren Sie die kompilierte Datei AroonSignal.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:
Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1066
