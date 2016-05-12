CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_AroonSignal - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
854
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
aroonsignal.mq5 (8.25 KB) ansehen
exp_aroonsignal.mq5 (6.98 KB) ansehen
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor basiert auf Signalen des AroonSignal Signal-Indikators Es wird ein Signal erzeugt, wenn eine Bar schließt und es einen neuen farbigen Diamanten gibt, was bedeutet, dass es eine neue Sortierung der überkauften und überverkauften Zonen des Aroon-Indikators gibt und umgekehrt

Platzieren Sie die kompilierte Datei AroonSignal.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1066

AroonSignal AroonSignal

Dieser Signal-Indikator basiert auf den Aroon Indikatorwerten.

Exp_AMkA Exp_AMkA

Dieser Expert Advisor basiert auf dem AMkA Indikator

Exp_3Parabolic Exp_3Parabolic

Dieses Handelssystem basiert auf drei Parabolischen (Parabolics) mit drei unterschiedlichen Timeframes.

Exp_3rdGenerationXMA Exp_3rdGenerationXMA

Dieser Expert Advisor basiert auf einem Wechsel der Richtung der 3rdGenXMA Gleitenden Durchschnitte.