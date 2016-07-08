コードベースセクション
Nikolay Kositsin
ビュー:
758
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\
aroonsignal.mq5 (8.25 KB) ビュー
exp_aroonsignal.mq5 (6.98 KB) ビュー
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

AroonSignalシグナル指標のシグナル基づいたエキスパートアドバイザー。買わ/売られ過ぎゾーンから/へアルーン指標が再配置されたことを意味する新しい着色されたダイヤモンドがある場合は、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。

コンパイルされたAroonSignal.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1066

