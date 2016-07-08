無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_AroonSignal - MetaTrader 5のためのエキスパート
AroonSignalシグナル指標のシグナル基づいたエキスパートアドバイザー。買わ/売られ過ぎゾーンから/へアルーン指標が再配置されたことを意味する新しい着色されたダイヤモンドがある場合は、バーが閉じるときにシグナルが形成されます。
コンパイルされたAroonSignal.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2。検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1066
