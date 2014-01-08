此 EA 的入场信号采自 AroonSignal 信号指标。在柱线收盘时，如果有新的彩色钻石，这意味着 Aroon 指标自超买/超卖区重归 (反之亦然)，此时信号形成。

放置 AroonSignal.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表