此 EA 的入场信号采自 AroonSignal 信号指标。在柱线收盘时，如果有新的彩色钻石，这意味着 Aroon 指标自超买/超卖区重归 (反之亦然)，此时信号形成。
放置 AroonSignal.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1066
