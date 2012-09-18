Эксперт Exp_AMkA построен на основе сигналов индикатора AMkA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление новой, цветной точки, а последняя, предыдущая, цветная точка была другого цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AMkA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования