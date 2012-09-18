CodeBaseРазделы
Exp_AMkA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_AMkA построен на основе сигналов индикатора AMkA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление новой, цветной точки, а последняя, предыдущая, цветная точка была другого цвета.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AMkA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на NZDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

e-TurboFx e-TurboFx

Эксперт пытается "ловить" откаты после сильного движения. Используется свечной анализ

iMa_HTF iMa_HTF

Старый добрый мувинг, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага

Exp_3Parabolic Exp_3Parabolic

Торговая система на основе трёх параболиков с трёх различных таймфреймов

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Эксперт на основе сигналов входа, снимаемых с сигнального индикатора AroonSignal