代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_AMkA - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1466
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (229.96 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
AMkA.mq5 (19.88 KB) 预览
Exp_AMkA.mq5 (14.61 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本自动交易程序 Exp_AMkA 基于 AMkA 指标的信号。在柱线收盘时，如果指标的最后颜色点与前一个点的颜色不同，信号形成。

放置 AMkA.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1064

Exp_AdaptiveCyberCycle Exp_AdaptiveCyberCycle

本自动交易程序 Exp_AdaptiveCyberCycle 建立在自适应网络周期指标基础上。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

AML 自适应市场级别 AML 自适应市场级别

自适应市场级别显示当前市场价格的参考级别。级别仅在价格趋势移动时位移。

AroonSignal AroonSignal

本信号指标基于 Aroon 指标值。

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

此 EA 的入场信号采自 AroonSignal 信号指标。