本自动交易程序 Exp_AMkA 基于 AMkA 指标的信号。在柱线收盘时，如果指标的最后颜色点与前一个点的颜色不同，信号形成。
放置 AMkA.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1064
