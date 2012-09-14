CodeBaseРазделы
Индикаторы

CandleVisual - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3814
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

InVest0r

Простейшая визуальная интерпретация свечного графика.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.10.2010. 

Рис.1 Индикатор CandleVisual

