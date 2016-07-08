コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CandleVisual - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1212
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

InVest0r

ローソク足チャートの最も単純な視覚的解釈。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年10月25日に公開されました。 

図1 CandleVisual指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1057

