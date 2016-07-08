無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CandleVisual - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1212
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
InVest0r
ローソク足チャートの最も単純な視覚的解釈。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年10月25日に公開されました。
図1 CandleVisual指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1057
