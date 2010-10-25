Смотри, как бесплатно скачать роботов
_CandleVisual - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7243
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Дело было вечером, делать было нечего...
Написал простенький индикатор баров для визуального анализа.
_CandleVisual
Alpari (Build 226)
|Символ
|Период
|1 Минута (M1) 2010.07.23 10:01 - 2010.08.24 23:50 (2010.07.23 - 2010.08.25)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|text_size=10; text_shift=0; start_clear_bars=1; acc="xxxxx"; market="xxxxx"; ticker="xxxxxx"; Time_For_Pause=2; Time_For_Pause_Closed=2; Close_Only=true; Lots=1; Lots_Closed=1; SL=0; TP=0; Magic_Number=110; Order_Comment="ALD"; Slippage=100; bar_to_sig=0;
|Баров в истории
|19348
|Смоделировано тиков
|180215
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|19.95
|Общая прибыль
|99.83
|Общий убыток
|-79.88
|Прибыльность
|1.25
|Матожидание выигрыша
|0.02
|Абсолютная просадка
|0.44
|Максимальная просадка
|6.01 (0.06%)
|Относительная просадка
|0.06% (6.01)
|Всего сделок
|1026
|Короткие позиции (% выигравших)
|509 (46.76%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|517 (41.20%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|451 (43.96%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|575 (56.04%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2.06
|убыточная сделка
|-1.15
|Средняя
|прибыльная сделка
|0.22
|убыточная сделка
|-0.14
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|7 (2.03)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|17 (-1.57)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3.33 (2)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-2.05 (8)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
DVD Level
Работает по уровням равным целым центам (1.38 1.39 1.40 и т.д.) обкатан, и в тестере, и в реале. Только EURUSD M1.Robo_Info
Примитив. Не доработка. Индикатор выводит информацию сколько заработал робот за указанный период времени.