Индикаторы

_CandleVisual - индикатор для MetaTrader 4

Виталий
Просмотров:
7243
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Дело было вечером, делать было нечего...

Написал простенький индикатор баров для визуального анализа.

прикрутил индикатор к советнику (без фильтров), получился пипсун ))))

Strategy Tester Report

_CandleVisual

Alpari (Build 226)


Символ
Период 1 Минута (M1) 2010.07.23 10:01 - 2010.08.24 23:50 (2010.07.23 - 2010.08.25)
Модель Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметры text_size=10; text_shift=0; start_clear_bars=1; acc="xxxxx"; market="xxxxx"; ticker="xxxxxx"; Time_For_Pause=2; Time_For_Pause_Closed=2; Close_Only=true; Lots=1; Lots_Closed=1; SL=0; TP=0; Magic_Number=110; Order_Comment="ALD"; Slippage=100; bar_to_sig=0;

Баров в истории 19348 Смоделировано тиков 180215 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0




Начальный депозит 10000.00



Чистая прибыль 19.95 Общая прибыль 99.83 Общий убыток -79.88
Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 0.02

Абсолютная просадка 0.44 Максимальная просадка 6.01 (0.06%) Относительная просадка 0.06% (6.01)

Всего сделок 1026 Короткие позиции (% выигравших) 509 (46.76%) Длинные позиции (% выигравших) 517 (41.20%)

 Прибыльные сделки (% от всех) 451 (43.96%) Убыточные сделки (% от всех) 575 (56.04%)
Самая большая прибыльная сделка 2.06 убыточная сделка -1.15
Средняя прибыльная сделка 0.22 убыточная сделка -0.14
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (2.03) непрерывных проигрышей (убыток) 17 (-1.57)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 3.33 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -2.05 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

