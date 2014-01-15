Participe de nossa página de fãs
CandleVisual - indicador para MetaTrader 5
- 2732
Autor real:
InVest0r
Interpretação visual mais simples de um gráfico de velas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 25.10.2010.
Fig.1 Indicador CandleVisual
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1057
