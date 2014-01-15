Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8146 por su autor Reshetov.

¿Cómo funciona?



La dirección de una entrada está determinada por el indicador SAR, siempre que ADX este más bajo que el nivel especificado. Si la última operación fué ganadora, se puede abrir una posición en la dirección de la última operación ganadora. Si la última operación fue perdedora, sólo se puede abrir una posición en la dirección opuesta a la última operación.



La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.



Parámetros