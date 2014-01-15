Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendCapture - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1307
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8146 por su autor Reshetov.
¿Cómo funciona?
La dirección de una entrada está determinada por el indicador SAR, siempre que ADX este más bajo que el nivel especificado. Si la última operación fué ganadora, se puede abrir una posición en la dirección de la última operación ganadora. Si la última operación fue perdedora, sólo se puede abrir una posición en la dirección opuesta a la última operación.
La imagen muestra el rendimiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.
Parámetros
- Lots - Lote.
- MaximumRisk - Riesgo (se utiliza si Lots = 0).
- StopLoss - Stop Loss en puntos.
- TakeProfit - Take Profit en puntos.
- SARStep - paso SAR .
- SARMax - paso máximo de SAR.
- ADXPeriod - periodo del ADX.
- ADXLevel - nivel del ADX.
- Shift - Barra en la que se comprueban los valores de los indicadores.
- BreakEven - Nivel de beneficios de una posición expresada en puntos con el fin de mover el Stop Loss al nivel de breakeven. Si el valor es 0, la función se desactiva.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1075
