Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CandleVisual - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 946
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber:
InVest0r
Die einfachste visuelle Interpretation eines Kerzencharts.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und anschließend in mql4.com am 25.10.2010 veröffentlicht.
Abbildung 1. CandleVisual Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1057
SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads)
20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem FensterMultiCurrency
Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.
GMMA_Long_Gistogram
Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.iClose_HTF
Der iClose_HTF Indikator zeichnet eine Zigzag, basierend auf den Schlusskursen einer Timeframe, welche in den Eingabeparametern angegeben wurde.