CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CandleVisual - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
946
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

InVest0r

Die einfachste visuelle Interpretation eines Kerzencharts.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und anschließend in mql4.com am 25.10.2010 veröffentlicht. 

Abbildung 1 The CandleVisual Indicator

Abbildung 1. CandleVisual Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1057

SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads) SpearmanStack_X20 (SpearmanRankCorrelation indicator threads)

20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem Fenster

MultiCurrency MultiCurrency

Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.

GMMA_Long_Gistogram GMMA_Long_Gistogram

Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.

iClose_HTF iClose_HTF

Der iClose_HTF Indikator zeichnet eine Zigzag, basierend auf den Schlusskursen einer Timeframe, welche in den Eingabeparametern angegeben wurde.