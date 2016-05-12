Der MultiCurrency Indikator erlaubt es Ihnen gleichzeitig 5 Währungscharts anzuzeigen.

20 Linien des Spearman's Rank Correlation Indikators in einem Fenster

Der zu einem Histogramm konvertierte GMMA Long Indikator für eine bessere Darstellung.

Der iClose_HTF Indikator zeichnet eine Zigzag, basierend auf den Schlusskursen einer Timeframe, welche in den Eingabeparametern angegeben wurde.