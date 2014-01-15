CodeBaseSecciones
BidAskChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1071
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Real Author:

Unknown

Cuando se trabaja con periodos pequeños, el valor del spread es muy importante. Por ejemplo, para colocar un stop a partir del gráfico, es necesario evaluar visualmente el spread (bid-ask).

Este indicador redibuja las sombras superiores de las velas de manera que el precio Ask (es decir High=Ask) pueda verse en el gráfico. Ahora el spread es visible de forma clara!

Fig.1 Indicador BidAskChannel

Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.06.2011.  

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1034

