Cuando se trabaja con periodos pequeños, el valor del spread es muy importante. Por ejemplo, para colocar un stop a partir del gráfico, es necesario evaluar visualmente el spread (bid-ask).

Este indicador redibuja las sombras superiores de las velas de manera que el precio Ask (es decir High=Ask) pueda verse en el gráfico. Ahora el spread es visible de forma clara!

Fig.1 Indicador BidAskChannel

Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.06.2011.