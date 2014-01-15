Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BidAskChannel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1071
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Real Author:
Unknown
Cuando se trabaja con periodos pequeños, el valor del spread es muy importante. Por ejemplo, para colocar un stop a partir del gráfico, es necesario evaluar visualmente el spread (bid-ask).
Este indicador redibuja las sombras superiores de las velas de manera que el precio Ask (es decir High=Ask) pueda verse en el gráfico. Ahora el spread es visible de forma clara!
Fig.1 Indicador BidAskChannel
Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 14.06.2011.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1034
Indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales con el grupo de Medias Móviles cuyos períodos cambian en la progresión aritmética.CTradeStatistics
Clase para el cálculo de los parámetros de enumeración ENUM_STATISTICS
El script calcula el Punto de Pivote en todos los símbolos de la observación del mercado y muestra los resultados en un archivo html.Squize_MA
El indicador Squize_MA muestra la intersección de dos medias móviles con diferentes períodos de promediado. El gráfico también incluye límites planos convencionales.