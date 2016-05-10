CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BidAskChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
843
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Unbekannt

Beim Umgang mit kleinen Zeitrahmen ist der Spread wichtig. Um zum Beispiel eine Buy-Stop-Order auf Grund des Chartbildes zu platzieren, müssen Sie den Bid-Ask-Spread visuell schätzen.

Dieser Indikator verwendet nun für die Werte der oberen Schatten der Kerze die Ask-Preise (d.h. hoch = Ask) und macht sie so auf dem Chart sichtbar. Jetzt ist der Spread deutlich sichtbar!

Fig.1 The BidAskChannel Indikator

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.06.2011.  

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1034

Squize_MA Squize_MA

Der Squize_MA Indikator zeigt das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen. Das Chart kennzeichnet auch herkömmliche Seitwärtsmärkte.

3rd Generation XMA 3rd Generation XMA

3rd Generation XMA ist die 3. Generation eines gleitenden Durchschnitts. Dies ist eine erweiterte Version des normalen gleitenden Durchschnitts Indikators (МА), die durch ein ziemlich einfaches Verfahren die Zeitverzögerung (lag) reduziert, die auf der Erhöhung der Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts Zeit beruht.

SinTick SinTick

Der Sinus und Tick Indikator

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

Der Indikator MultiLineMovingAveragezeigt zeigt sechs gleitende Durchschnitte für unterschiedliche Zeiträume im aktiven Chart.