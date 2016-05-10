und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BidAskChannel - Indikator für den MetaTrader 5
Beim Umgang mit kleinen Zeitrahmen ist der Spread wichtig. Um zum Beispiel eine Buy-Stop-Order auf Grund des Chartbildes zu platzieren, müssen Sie den Bid-Ask-Spread visuell schätzen.
Dieser Indikator verwendet nun für die Werte der oberen Schatten der Kerze die Ask-Preise (d.h. hoch = Ask) und macht sie so auf dem Chart sichtbar. Jetzt ist der Spread deutlich sichtbar!
Fig.1 The BidAskChannel Indikator
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.06.2011.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1034
