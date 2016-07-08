無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BidAskChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 877
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
不明
スプレッドの値は短期の時間軸を扱う場合に重要です。例えば、チャートに基づいて買いストップを設定するには、視覚的にビッドアスクスプレッドを推定する必要があります。
この指標は、アスク（すなわち高値=アスク）がチャートで表示されるようにローソク足の上部の髭を描画します。これで、スプレッドがはっきりと見えます。
図1 BidAskChannel指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月14日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1034
XLineRegression
XLineRegressionは、線形回帰アルゴリズムに基づいてレベルを作成します。Spread Of Symbols（銘柄のスプレッド）
この指標は、取引銘柄の価格の差（和）のチャートを示します。これは、取引銘柄の相関関係を視覚的に評価するのに適しています。これは、ペアトレード（スプレッド取引）に関心のあるトレーダーにとって非常に有用でしょう。指標のバーは指標が使われているチャートのバーの時刻で同期化されます。
SinTick
サインとティックの指標MultiLineMovingAverage
MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。