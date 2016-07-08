実際の著者：

不明

スプレッドの値は短期の時間軸を扱う場合に重要です。例えば、チャートに基づいて買いストップを設定するには、視覚的にビッドアスクスプレッドを推定する必要があります。

この指標は、アスク（すなわち高値=アスク）がチャートで表示されるようにローソク足の上部の髭を描画します。これで、スプレッドがはっきりと見えます。

図1 BidAskChannel指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月14日に公開されました。