BidAskChannel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3007
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Неизвестный
Когда смотришь на мелкие фреймы, величина спреда имеет значение. Например, чтобы поставить buy stop с графика, нужно учесть разницу bid-ask визуально.
Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask (то есть High=Ask). Теперь спред четко видно!
Рис.1 Индикатор BidAskChannel
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.06.2011.
