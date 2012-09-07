Реальный автор:

Неизвестный

Когда смотришь на мелкие фреймы, величина спреда имеет значение. Например, чтобы поставить buy stop с графика, нужно учесть разницу bid-ask визуально.

Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask (то есть High=Ask). Теперь спред четко видно!

Рис.1 Индикатор BidAskChannel

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.06.2011.