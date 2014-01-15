Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Squize_MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1067
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kalenzo
El indicador Squize_MA muestra la intersección de dos medias móviles con diferentes períodos de promediado.
El gráfico también incluye límites planos convencionales. Una ruptura sugiere condiciones favorables para una tendencia constante.
Fig.1 El indicador Squize_MA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1033
El script calcula el Punto de Pivote en todos los símbolos de la observación del mercado y muestra los resultados en un archivo html.BidAskChannel
El indicador BidAskChannel está diseñado para mostrar el spread en la sombra de las velas.
Indicador de tendencia que determina sus valores en base a las señales tomadas del indicador de rango del porcentaje Williams' y el grupo de sus líneas de señal cuyos periodos cambian en la progresión aritmética.XMA de 3ª generación
XMA de 3ª generación es una media móvil de tercera generación. Se trata de una versión avanzada del indicador estándar media móvil (МА) que sigue un procedimiento bastante sencillo para reducir el retraso del tiempo, basándose en el incremento del período de la media móvil.