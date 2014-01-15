CodeBaseSecciones
Squize_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1067
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
squize_ma.mq5 (12.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Autor real:

Kalenzo

El indicador Squize_MA muestra la intersección de dos medias móviles con diferentes períodos de promediado.

El gráfico también incluye límites planos convencionales. Una ruptura sugiere condiciones favorables para una tendencia constante.

Fig.1 El indicador Squize_MA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1033

