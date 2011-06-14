CodeBaseРазделы
Простой индикатор Bid-Ask - индикатор для MetaTrader 4

Demonzero
Просмотров:
8214
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Когда смотришь на мелкие таймфреймы, величина спреда имеет значение. Например, чтобы поставить buy stop с графика, нужно учесть разницу bid-ask визуально.

Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask (то есть High=Ask). Теперь спред четко видно!

По умолчанию предполагается черно-белая схема, но можно сделать цвет линий любой подходящий.

