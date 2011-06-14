Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Простой индикатор Bid-Ask - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8214
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Когда смотришь на мелкие таймфреймы, величина спреда имеет значение. Например, чтобы поставить buy stop с графика, нужно учесть разницу bid-ask визуально.
Данный индикатор дорисовывает верхние тени свечек, чтобы на графике была видна цена Ask (то есть High=Ask). Теперь спред четко видно!
По умолчанию предполагается черно-белая схема, но можно сделать цвет линий любой подходящий.
Гистограмма, отображающая сумму 8 стохастиков.Индикатор Султонова
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
Библиотека функций ControlsComm.mqh позволяет легко строить интерактивные системы управления с применением стандартных графических объектов терминала MetaTrader4.PriceSoundTS_DinapoliTarget_Malay
ТС DinapoliTarget_Malay с функцией PriceSound_trendline.