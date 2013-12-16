代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BidAskChannel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1582
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

Unknown

当使用小周期时，点差值是很重要的。例如，要设置基于图表的买入止损，你需要直观地估计买卖点差。

该指标画出蜡烛的上端阴影，使卖出价（最高价等于卖出价）可以在图表中看出。现在点差清晰可见！

图1 BidAskChannel指标

图1 BidAskChannel指标 

这个指标于2011.06.14首次用MQL4实现，并发布到mql4.com的代码基地上。  

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1034

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay显示价格的未来运动线。

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD展示了预测未来价格行为的一种尝试。

MultiLineMovingAverage MultiLineMovingAverage

该MultiLineMovingAverage指标在活动图表窗口显示六条不同周期不同水平的均线。

ColorRVI_HTF ColorRVI_HTF

经典版RVI指标（相对活力指数）- 可将该指标的周期固定设置在一个不同于图表周期的周期。指标显示为云