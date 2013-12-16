原作者：

Unknown

当使用小周期时，点差值是很重要的。例如，要设置基于图表的买入止损，你需要直观地估计买卖点差。

该指标画出蜡烛的上端阴影，使卖出价（最高价等于卖出价）可以在图表中看出。现在点差清晰可见！

图1 BidAskChannel指标

这个指标于2011.06.14首次用MQL4实现，并发布到mql4.com的代码基地上。