Autor real:

Desconhecido

Quando se tratar de pequenos tempos gráficos, o valor do spread é importante. Por exemplo, para definir um stop de compra com base no gráfico, é preciso estimar visualmente o spread bid-ask.

Este indicador desenha as sombras superiores das velas para que o preço de venda (ou seja, alta = Ask) possa ser visto no gráfico. Agora o spread é claramente visível!

Fig.1 Indicador BidAskChannel

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 14.06.2011.