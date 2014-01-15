Participe de nossa página de fãs
BidAskChannel - indicador para MetaTrader 5
Quando se tratar de pequenos tempos gráficos, o valor do spread é importante. Por exemplo, para definir um stop de compra com base no gráfico, é preciso estimar visualmente o spread bid-ask.
Este indicador desenha as sombras superiores das velas para que o preço de venda (ou seja, alta = Ask) possa ser visto no gráfico. Agora o spread é claramente visível!
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 14.06.2011.
