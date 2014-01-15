CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BidAskChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1530
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Desconhecido

Quando se tratar de pequenos tempos gráficos, o valor do spread é importante. Por exemplo, para definir um stop de compra com base no gráfico, é preciso estimar visualmente o spread bid-ask.

Este indicador desenha as sombras superiores das velas para que o preço de venda (ou seja, alta = Ask) possa ser visto no gráfico. Agora o spread é claramente visível!

Fig.1 Indicador BidAskChannel

Fig.1 Indicador BidAskChannel 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 14.06.2011.  

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1034

Manipulador de eventos Multi Moedas OnTick(string símbolo) Manipulador de eventos Multi Moedas OnTick(string símbolo)

Esta é uma implementação simplificada do modo multi moeda no MetaTrader 5. Não é necessário saber de seus detalhes de funcionamento. Ela possui uma configuração mínima e uma estrutura simples. Ela pode ser usada no Strategy Tester.

CTradeStatistics CTradeStatistics

Classe para o cálculo dos parâmetros de enumeração ENUM_STATISTICS.

Zig Zag Não Paramétrico, Caminhada Fora do Preço Zig Zag Não Paramétrico, Caminhada Fora do Preço

Zig Zag Não Paramétrico. A condição de monotonicidade para o segmento ascendente do Zig Zag: a Máxima de qualquer barra subsequente não deve ser menor do que qualquer Mínima do segmento ascendente.

Squize_MA Squize_MA

O indicador Squize_MA mostra a interseção de duas Médias Móveis de diferentes períodos. O gráfico também apresenta limites planos convencionais.